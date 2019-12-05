Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti
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Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti

6 saat önce

Aydın'da bir otomobilin yandığını fark eden midibüs şoförü, aracını durdurarak müdahale ettiği yangını söndürdü.

Aydın'da bir otomobilin yandığını fark eden midibüs şoförü, aracını durdurarak müdahale ettiği yangını söndürdü.

Efeler ilçesinde özel halk midibüsü şoförlüğü yapan Burhan Koca, Havaalanı Bulvarı üzerinde bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Midibüsteki yangın tüpünü alıp, duruma müdahale eden Koca, otomobildeki yangını söndürdü.

Koca'nın yangına müdahale etmesi dolmuşta bulunan araç kameralarınca kaydedildi.

Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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