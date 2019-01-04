Son Dakika Haberleri: Otobüs Şoförü, Yaralı Yolcuya İlk Müdahalesi Yapıp, Ambulansa Yetiştirdi

Otobüs Şoförü, Yaralı Yolcuya İlk Müdahalesi Yapıp, Ambulansa Yetiştirdi

1 saat önce

ADIYAMAN'da, otobüs şoförü Hüseyin Doğan, bileğinden kan aktığını fark ettiği yolcuya ilk müdahalesini yaptı.

Otobüs Şoförü, Yaralı Yolcuya İlk Müdahalesi Yapıp, Ambulansa Yetiştirdi, System.String[]
ADIYAMAN'da, otobüs şoförü Hüseyin Doğan, bileğinden kan aktığını fark ettiği yolcuya ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerine durumu bildiren Doğan, yaralı yolcuyu ambulansa kadar taşıdı.

Olay, çarşamba günü,  Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Doğan yönetimindeki 02 FH 277 plakalı belediye otobüsü mahalledeki durakta durdu. Otobüs şoförü Doğan, otobüse binen yolcunun bileğinden kan aktığını fark etti. Doğan, bir yandan yolcunun bileğini bezle sarıp tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Bulunduğu yeri belirten Doğan, ambulansın geliş yönünü de öğrenerek yaralı yolcuyu taşıdı. Doğan gittiği güzergah üzerinde buluştuğu ambulansa yaralı yolcuyu teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladı.

Şoför Hüseyin Doğan'ın duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:33 Kaynak: DHA

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