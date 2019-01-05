Son Dakika Haberleri: Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yaptı

Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yaptı

1 saat önce

Adıyaman'da bir otobüs şoförü, bileğinden kan aktığını gördüğü yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşıdı.

Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yaptı, System.String[]
Adıyaman'da bir otobüs şoförü, bileğinden kan aktığını gördüğü yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşıdı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinden çevre yoluna giden seyir halindeki Hüseyin Doğan idaresindeki 02 FH 277 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsü, Karapınar Mahallesinde durakta bekleyen yolcuları almak için durdu.

Otobüs şoförü Doğan, otobüse binen yolcu A.D'nin bileğinden kan aktığını fark etti. Doğan, yolcunun bileğini bezle sarıp ilk tedavisini yaparak akan kanı durdurmaya çalıştı.

Yaralı, gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada otobüsteki yolcular, şoför Doğan'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Hüseyin Doğan, Altınşehir, Adıyaman, Güncel
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