Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yaptı

Adıyaman
'da bir otobüs şoförü, bileğinden kan aktığını gördüğü yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşıdı.
Alınan bilgiye göre, Altınşehir
Mahallesinden çevre yoluna giden seyir halindeki Hüseyin Doğan
idaresindeki 02 FH 277 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsü, Karapınar
Mahallesinde durakta bekleyen yolcuları almak için durdu.
Otobüs şoförü Doğan, otobüse binen yolcu A.D'nin bileğinden kan aktığını fark etti. Doğan, yolcunun bileğini bezle sarıp ilk tedavisini yaparak akan kanı durdurmaya çalıştı.
Yaralı, gelen 112 Acil Servis
ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada otobüsteki yolcular, şoför Doğan'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.