Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi
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Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi

55 dakika önce

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdiADIYAMAN - Adıyaman'da belediye halk otobüsünde yolcu fenalaşınca, hasta yolcu otobüsle hastaneye götürdü.

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da belediye halk otobüsünde yolcu fenalaşınca, hasta yolcu otobüsle hastaneye götürdü.

Belediye halk otobüsüne binen Halil T. isimli yolcu otobüste fenalaştı. Otobüs şoförü Mustafa İzci, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için yolcularla birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket etti. Atatürk Bulvarı üzerinden hızlı bir şekilde ilerleyen ve yolcu almayan şoför, otobüsü hastane aciline getirdi.

Otobüsten inen yolcular sağlık görevlilerine bilgi verdi. Otobüse gelen sağlık görevlileri hastayı otobüsten alarak acil servise aldı. Burada tedavisi yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile yetiştirdi

Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
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