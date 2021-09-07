Otobüs şoförüne ateş eden sürücü olayı anlattı - Son Dakika

Otobüs şoförüne ateş eden sürücü olayı anlattı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şoförü ile tartışan ve yanında bulundurduğu silahla otobüse ateş eden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 saatlerinde Güven Daşdemir 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden

tartışmaya başladı. Büyüyen tartisma sonucunda Güven Daşdemir yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı, Güven Daşdemir, park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Daşdemir hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyledi. Daşdemir, asla şoföre zarar vermeyi amaçlamadığını kaydetti.