Son Dakika Haberleri: Otobüs Şoförüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Suçlaması

Otobüs Şoförüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Suçlaması

16 dakika önce

ANKARA'dan Burdur'a giden yolcu, otobüsün merdivenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafı bulunan gazete sayfasını koyan şoförden şikayetçi oldu.

Otobüs Şoförüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Suçlaması, System.String[]
ANKARA'dan Burdur'a giden yolcu, otobüsün merdivenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafı bulunan gazete sayfasını koyan şoförden şikayetçi oldu. Şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bir yolcu, 24 Şubat günü Burdur'a gitmek için Ankara Otogarı'ndan yolcu otobüsüne bindi. Otobüsün merdiveninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafının basılı olduğu gazete sayfasının serili olduğunu gördü. Gazete sayfasını ters çevirdi.

Afyonkarahisar'da verilen molanın ardından, gazete sayfasının tekrar Erdoğan'ın fotoğrafı üste gelecek şekilde serildiğini fark eden yolcu, otobüs Burdur Otogarı'na girdiği sırada şoför R.K.'den şikayetçi oldu. 

Polis merkezinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifadesi alınan R.K., otobüsü temizledikten sonra basamağa gazeteyi kendisinin koyduğunu, ancak peronda tanımadığı bir kişinin gazeteyi düşürdüğünü, tekrar basamağa serdiğini, kendisinin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Şoför R.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

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