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Otobüs şoförünü baltayla böyle tehdit etti

49 dakika önce

Otobüs şoförünü baltayla böyle tehdit etti Kahramanmaraş'ta otobüs şoförüyle trafikte geçiş hakkı yüzünden tartışan bir kişinin, baltalı tehditte bulunması paniğe neden olduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki...

Otobüs şoförünü baltayla böyle tehdit etti

Kahramanmaraş'ta otobüs şoförüyle trafikte geçiş hakkı yüzünden tartışan bir kişinin, baltalı tehditte bulunması paniğe neden oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Taşkıran yönetimindeki halk otobüsüyle Üngüt-Gedemen'den Mahallesinden Namıkkemal Mahallesi seferi sırasında trafikte seyir halinde iken geçiş hakkı yüzünden otomobil sürücüsü Y.A ile tartıştı. Tartışma üzerine otomobil sürücüsü Y.A. içi yolcu olan otobüsü durdurarak elinde bulunan balta ile Cahit Taşkıran'ı tehdit etti. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran aracının tüm kapılarını kilitleyerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş, Taşkıran, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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