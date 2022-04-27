OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

27.04.2022 11:39

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'nı (42) bıçakla yaralayınca gözaltına alınıp, tutuklanan Gökhan Peker (30) hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'nı (42) bıçakla yaralayınca gözaltına alınıp, tutuklanan Gökhan Peker (30) hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son duraktan, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, tartışıp darbettiği Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 25 Mart'ta iddianameyi öngörülen cezanın alt ve üst sınırları gereği karar verme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirterek, görevsizlik kararıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Toplamda 7 yıla kadar hapsi istenen Peker hakkındaki tutukluluk halinin de devamına karar verildi. İddianamede ayrıca tartışma sırasında belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'na hareket ettiği iddia edilen Gökhan Peker'in kız kardeşi Perihan Peker (27) hakkında da 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, DEYİP BIÇAKLADI'

Belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'nın, iddianamede yer alan ifadesinde, kadınların tek kart ile otobüse binmek istediklerini, kendisinin de HES kodundan dolayı tek kart ile 2 kişinin binemeyeceğini anlattığını belirterek, "Kadınlar tehdit içerikli cümleler kullandı. 2 kadın araçtan indi daha sonra otobüse Gökhan Peker bindi. Bana 'Sen kimi almıyorsun, almak zorundasın, seni öldürürüm' dedikten sonra yüzüme yumruk attı. Ayağa kalktığım esnada ise karnımın sol tarafı ve sol bacağımdan öldürmek amacıyla bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Sanık Peker ise otobüs şoförü Odabaşı ile aralarında kart basma nedeniyle tartışma çıktığını ve kendisine hareket ettiğini öne sürdü.

Öte yandan olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in Barış Odabaşı'nı bıçakladığı görüldü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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