Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de tartıştığı belediye otobüsünün şoförü Barış Odabaşı'nı bıçakla yaralayan Gökhan Peker (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki belediye otobüslerinin son durağında, dün 26 BL 511 plakalı otobüse biletsiz binmek isteyen kadın, şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla yakını Gökhan Peker'i aradı. Kısa sürede gelen Peker, tartışıp darbettiği Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, gözaltına alındı.

KENDİSİNİ KORUDUĞUNU ÖNE SÜRDÜEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Peker, şoförün kendisine hakaret ettiğini, kendini koruyamaya çalıştığı sırada bıçakladığını öne sürdü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Peker, 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.Otobüste yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in Barış Odabış'nı bıçakladığı görüldü.'HAYATIMI ZOR KURTARDIM'

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren otobüs şoförü Barış Odabaşı yaşadıklarını "Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın ve bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım" sözleriyle dile getirdi.