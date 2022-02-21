Üye Girişi
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

21.02.2022 14:53
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de tartıştığı belediye otobüsünün şoförü Barış Odabaşı'nı bıçakla yaralayan Gökhan Peker (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı belediye otobüsünün şoförü Barış Odabaşı'nı bıçakla yaralayan Gökhan Peker (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki belediye otobüslerinin son durağında, dün 26 BL 511 plakalı otobüse biletsiz binmek isteyen kadın, şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla yakını Gökhan Peker'i aradı. Kısa sürede gelen Peker, tartışıp darbettiği Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, gözaltına alındı.

KENDİSİNİ KORUDUĞUNU ÖNE SÜRDÜEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Peker, şoförün kendisine hakaret ettiğini, kendini koruyamaya çalıştığı sırada bıçakladığını öne sürdü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Peker, 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.Otobüste yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in Barış Odabış'nı bıçakladığı görüldü.'HAYATIMI ZOR KURTARDIM'

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren otobüs şoförü Barış Odabaşı yaşadıklarını "Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın ve bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım" sözleriyle dile getirdi.


Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı Defineciler suç üstü yakalandı Defineciler suç üstü yakalandı Tavana asılı bulunan Beyhan'ı, eşi öldürmüş Tavana asılı bulunan Beyhan'ı, eşi öldürmüş

Gökhan Peker, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement