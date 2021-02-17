Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi - Son Dakika

Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi

17.02.2021 20:27

Çekmeköy'de durağa yanaşmaya çalışan halk otobüsü şoförü ile durakta bekleyen taksici arasında tartışma yaşanmış, taksici aracıyla evine doğru giden şoförün önünü kesip arkadaşlarıyla beraber darp etmişti. İBB'den yapılan açıklamada, taksicinin Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin iptal edildiği, aracının da trafikten men edildiği duyuruldu.

Yenidoğan- Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi. Bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

TAKSİCİ ARKADAŞLARIYLA BERABER OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ

Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek, Sancaktepe Yenidoğan'a geldi. Erol Özdoğan otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti. Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi. Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darp etmeye başladı.

Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi

KOLUNDA VE AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan polise giderek şikayetçi oldu. Şoförün darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, "Çekmeköy'de otobüs şoförünü darp eden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, kullandığı araç, çalışma ruhsatı bulunmaması sebebiyle emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi

Halk Otobüsü, İstanbul, Taksi, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk kez Başakşehir'e rakip olarak geldi Eskişehirspor evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor Oyuncak zannettiği cihaz, meteorolojinin hava ölçüm aleti çıktı Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz
Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi         
18:37
Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat         
18:07
Bakan Koca'dan 'inaktif aşı' açıklaması: Mutasyonlardan daha az etkilenecek Bakan Koca'dan 'inaktif aşı' açıklaması: Mutasyonlardan daha az etkilenecek         
17:18
CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi         
16:50
İrem Derici'den İrem Derici'den "Cinsellik her yaşta önemli mi?" sorusuna Haydar Dümen'li cevap         
16:37
Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet ailesinden resmen ayrıldı Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet ailesinden resmen ayrıldı         
15:43
Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı         
15:02
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğullarının öldürülmesinde gözaltı sayısı 9'a yükseldi Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğullarının öldürülmesinde gözaltı sayısı 9'a yükseldi         
12:21
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor         
11:57
Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap         
10:59
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 19:33:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei