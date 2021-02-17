Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi - Son Dakika

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Yenidoğan- Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi. Bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

TAKSİCİ ARKADAŞLARIYLA BERABER OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ

Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek, Sancaktepe Yenidoğan'a geldi. Erol Özdoğan otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti. Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi. Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darp etmeye başladı.

KOLUNDA VE AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan polise giderek şikayetçi oldu. Şoförün darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, "Çekmeköy'de otobüs şoförünü darp eden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, kullandığı araç, çalışma ruhsatı bulunmaması sebebiyle emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.