Üye Girişi
Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti

23.12.2021 19:56

Son dakika haberine göre Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti Ukraynalı saldırgan yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi Adliye önünde toplanan otobüs şoförleri saldırgana tepki gösterdi Darp edilen otobüs şoförü: "Adalete güveniyorum" Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti

Ukraynalı saldırgan yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi

Adliye önünde toplanan otobüs şoförleri saldırgana tepki gösterdi

Darp edilen otobüs şoförü: "Adalete güveniyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü demir çubukla döven Ukrayna uyruklu H.I., geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne getirildi. Adliye önünde bekleyen Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50'ye yakın halk otobüsü şoförü, olaya tepki gösterdi. Adliye önüne aracı ile gelen darp edilen otobüs şoförü Hayrettin B. İse, aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çekerek, "Adalet istiyorum" dedi.

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu H.I., tarafından demir çubuk ile darp edildi. Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine çıkartıldı. Şahsın adliyeye çıkarılacağını duyan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50'ye yakın halk otobüsü şoförü adliye önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, herhangi bir arbede yaşanmaması adına adliye önünde adeta etten duvar ordu. Adliye önüne bir süre sonra ise darp edilen otobüs şoförü Hayrettin B. Geldi. Aracının içerisinden açıklama yapan Hayrettin B.'nin aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Hayrettin B., konuşmasında adalet istediğini vurguladı.

"Tutuklanmasını istiyoruz"

Adliye önüne gelerek basın açıklaması yapan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "Hayrettin arkadaşımız, 101 nolu hatta fakülteye çalışıyor. Darp eden şahıs, yolda biniyor. Araç fakülte yoluna döndüğünde beni Mahmutlar'a götüreceksin diyor ve darp ediyor. Olay bundan ibaret. Yetkililerden denetim istiyoruz özellikle akşamları ıssız yerlerde" diye konuştu.

"Arkadaşımız yalnız değil"

Adliye önüne gelerek Hayrettin B.'ye destek olan şoför arkadaşı, "Arkadaşımız yalnız değil. Şoförler olarak herkese iyi niyetli davranıyoruz ama karşılığı alamıyoruz. En fazla Mahmutlar'da oluyor. Mahmutlar yabancılaştı" şeklinde konuştu.

Adliye önüne araç ile hasta yatağından kalkarak gelen mağdur otobüs şoförü Hayrettin B.'nin acı içerisinde durduğu gözlemlendi. Aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çeken Hayrettin B., adalet istediğini belirterek, "Adalete güveniyorum. Olay ile ilgili bir şey hatırlamıyorum. Adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti
Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti
Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti
Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti

Güvenlik Önlemleri, Halk Otobüsü, Ukrayna, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti - Son Dakika


YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
21:34 Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim
21:23 Olaylı maçtan sonra Sumudica'dan sert sözler: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim
21:22 ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi
20:48 Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı
20:39 CHP heyetinden Bakan Bilgin'e önemli ziyaret! Görüşmede memurları yakından ilgilendiren konu masaya yatırıldı
20:30 Küçük çocuğa pitbull saldırısı olayında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 21:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yabancı uyruklu saldırgan otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement