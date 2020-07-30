Otobüs şoförünü satırla yaralayan sürücü, adli kontrolle serbest - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.'ye (43) satırla saldırıp, ensesinden yaralayan Barış D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?Olay, dün sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 26 GA 287 plakalı halk otobüsünün şoförü Mustafa K., duraktan yolcu aldıktan sonra kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada bir otomobilin sürücüsü, aracından inip küfrederek Mustafa K.'ye saldırdı. Ensesinden yaralanan Mustafa K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mustafa K., kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Barış D. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Barış D. Yunus Emre Devlet Hastanesi 'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.