Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış - Son Dakika
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Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış

13.06.2022 11:30
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), duruşmadaki ilk savunmasında;

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), duruşmadaki ilk savunmasında; anahtarlığındaki çakının boğuşma sırasında kendiliğinden açıldığını ve şoföre battığını öne sürdü.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında hazırlanan iddianamede 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

'KENDİLİĞİNDEN AÇILMIŞ, BOĞUŞMADA BATMIŞ'Hakkında toplam 7 yıla kadar hapis istenen Gökhan Peker, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Peker, anahtarlığındaki çakının boğuşma sırasında kendiliğinden açıldığını ve şoför Barış Odabaşı'na battığını öne sürerek, "Karşılıklı olarak boğuşmaya başladık, bu sırada annem ve kız kardeşim otobüs içindeydi. Otobüsün kapısı kapalıydı. Müşteki ile boğuşma sırasında bir ara müştekinin beni kendi altına alacağını düşündüm. Üzerimde anahtarlığım vardı. Anahtarlığımda tırnak çakısı da takılıydı. Bu anahtarlığı elime aldım. Bu sırada tırnak çakısı boğuşmanın da etkisiyle kendi kendine açılmış. Yoksa özellikle tırnak çakısını açıp elime almış, bu şekilde boğuşmaya devam etmiş değilim. Elimde anahtarlık ve tırnak çakısı da bulunduğu halde boğuşmamız devam ederken, belirttiğim gibi tırnak çakısı açılmış, boğuşma sırasında müşteki tarafa batmış, yoksa özellikle müştekiyi tırnak çakısı ile yaralamış değilim. Benim üzerimde bıçak veya herhangi bir kesici alet yoktu. Tırnak çakısını da özellikle kullanmış değilim. Müştekinin yaralanması kazara meydana gelen bir yaralanmadır. Bu yüzden gerek yaralama gerekse öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmiyorum" diye konuştu. Otobüs şoförünün hakaretleri sonrası kendisinin de olay sırasında küfretmiş olabileceğini ileri süren sanık Peker, Odabaşı'ndan özür dilediğini belirterek, "Olayın bu noktalara gelmesinden dolayı üzgünüm. Müşteki taraftan da özür diliyorum, suç kastı ile hareket etmiş değilim" dedi.'BENİ 3 KEZ BIÇAKLADI'Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edilen belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı da duruşmaya katılarak ifade verdi. Peker'den şikayetçi olduğunu ve kendisini 3 kez bıçakladığını anlatan Odabaşı, "Sanık Gökhan üzerinden, sağ cebinden bıçak çıkardı. Bir taraftan da 'Seni öldürürüm' diye bağırdı. 3 kez beni bıçakladı, ne olduğunu anlayamadım. Kesinlikle hakaret içerikli herhangi bir söz söylemedim. Buna ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Sanık Gökhan'a da herhangi bir saldırıda bulunmadım. Eğer otobüs içerisinde mavi gömlekli şahıs, sanık Gökhan'ın bana olan saldırısını ayırmamış olsaydı bugün yaşamayabilirdim. Kamera kayıtlarında her şey ayrıntılı şekilde görülmektedir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Peker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış
YORUMLAR
500
Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Peker, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış - Son Dakika

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