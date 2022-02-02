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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI - Son Dakika

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI

02.02.2022 15:21

DENİZLİ'de Rıdvan Çelik'in, kullandığı belediye otobüsünün koltukların arasında çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı.

DENİZLİ'de Rıdvan Çelik'in, kullandığı belediye otobüsünün koltukların arasında çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı. Para, sahibine teslim edildi.

Teleferik- Servergazi Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel temizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu. Çelik, önc çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne bildirdi.

Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark edip durumu eşine bildirdi. Paranın otobüste düşmüş olabileceğini düşünen Bilginç ailesi, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'yi arayıp kayıp ihbarı yaptı. Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi.

Davet edilen Şükran Bilginç'e, parasını Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik teslim etti. Çelik'e teşekkür eden Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık" dedi.

Çelik ise son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta, çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım, hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Paranın sahibi belli olunca kendisine teslim ettik" diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI

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Büyükşehir Belediyesi, Rıdvan Çelik, Türk Lirası, Servergazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇÖP SANDIĞI POŞETTEN 4 BİN 900 TL ÇIKTI - Son Dakika
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