Otobüs şoförünün darbedilme anı kameraya yansıdı- MERSİN - Son Dakika

O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hakan A. daha sonra açık olan ön kapıdan araca binip şoförü darbetti.

Şoförün, "Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz." uyarısı üzerine Hakan A. otobüsten indi ve hareket ederek otobüsü yumrukladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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