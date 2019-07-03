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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

24 dakika önce

ANTALYA'da özel halk otobüsünün balatalarının aşırı ısınması, lastiklerin tutuşmasına neden oldu.

ANTALYA'da özel halk otobüsünün balatalarının aşırı ısınması, lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kokuyu fark edip yolcuları tahliye eden şoför olası facianın önüne geçti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cengiz Kurt, şoförlüğünü yaptığı Varsak-Lara hattında çalışan 07 AU 0270 plakalı otobüsü sabah saatlerinde tamire götürdü. Tamirden sonra sıraya giren Kurt, Varsak istikametine doğru gitmeye başladı. Cadde üzerine geldiği sırada araçtaki yanık kokusunu fark eden Kurt, durakta durup araçtaki yolcuları tahliye etti. Bir süre ilerleyen Kurt, alevleri gören sürücülerin uyarması üzerine otobüsü yolun sağına park etti.
Cadde üzerindeki diğer araçların sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün yanan lastik ve fren balatası kısımlarına müdahalede bulundu. Yangının fren balatalarının aşırı ısınıp lastikleri yakması sonucu çıktığı belirlendi. Alevlerin söndürülmesinan ardından otobüs çekici yardımıyla çekildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:52 Kaynak: DHA
Varsak, Güncel
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