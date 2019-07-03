Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi
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Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi

18 dakika önce

ANTALYA'da, kullandığı otobüsteki yanık kokusundan şüphelenen şoför Cengiz Kurt içerideki yolcuları tahliye etti.

Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi, System.String[]
ANTALYA'da, kullandığı otobüsteki yanık kokusundan şüphelenen şoför Cengiz Kurt içerideki yolcuları tahliye etti. Kurt, otobüsü tamire götürmek için tekrar hareket ettirince yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının balatalarının aşırı ısınıp, lastikleri yakması sonucu çıktığı anlaşıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde meydana geldi. Varsak- Lara hattının şoförlüğünü yapan ?Cengiz Kurt, 07 AU 0270 plakalı otobüsü sabah saatlerinde tamire götürdü. Tamirden sonra otobüsü alan Kurt, Varsak yönüne gitmeye başladı. Cadde üzerine geldiği sırada otobüsteki yanık kokusunu fark eden Kurt, endişelenerek durakta durup içerdeki yolcuları tahliye etti. Otobüsü tamire götürmek için tekrar hareket ettiren Kurt, alevleri gören sürücülerin uyarmasıyla otobüsü yolun sağına park etti. Caddedeki diğer sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün yanan lastik ve fren balatası kısımlarına müdahale etti. Yangının fren balatalarının aşırı ısınıp, lastikleri yakması sonucu çıktığı belirlendi. Alevlerin söndürülmesinin ardından otobüs çekiciyle kaldırıldı.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:56 Kaynak: DHA
İtfaiye, Antalya, Güncel
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