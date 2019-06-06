Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü
1 saat önce
Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştüBURSA Bursa'da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü
BURSA Bursa
'da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.
Olay merkez Osmangazi
ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y. Kanalboyu'nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y'nin eşi otobüsten indi. Bebek
arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y'yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etti. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü. Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y. kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı. H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.
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