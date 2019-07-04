Son Dakika Haberleri: Otobüs sürücüsü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü
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Otobüs sürücüsü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü

51 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan, Abdulvahap Ahmetov'u (59), güzergahını değiştiren sürücü Halit Çelik hastaneye yetiştirdi.

Otobüs sürücüsü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan, Abdulvahap Ahmetov'u (59), güzergahını değiştiren sürücü Halit Çelik hastaneye yetiştirdi. Çelik'in telaşı, otobüsün içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedaviye alınan Ahmetov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov, ailesiyle birlikte otobüse bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan Ahmetov'u gören sürücü Halit Çelik, güzergahından çıkarak hastane yoluna döndü. Otobüsle Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Ahmetov, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan sürücü Halit Çelik, "Yolcuyu Alanyurt Bölgesi'nden aldım. Orhaniye Mahallesi'ne geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce ben de bastım gaza ve hastaneye yetiştirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş" dedi.
Olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
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