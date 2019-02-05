Otobüs Sürücüsü Fenalaşan Kadının Hayatını Kurtardı
2 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kızıyla bindiği otobüste fenalaşan kadın, aynı otobüsle hastanaye götürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kızıyla bindiği otobüste fenalaşan kadın, aynı otobüsle hastanaye götürüldü. Kadın, tedavi altına alındı.
İnegö İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Servet Turan, kızıyla birlikte belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra fenalaştı. Sürücü Ahmet Denlier (42) de otobüsü yolcular ile birlikte hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi'ne getirilen Servet Turan, acil serviste tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:50 Kaynak: DHA
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı