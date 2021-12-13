Üye Girişi
Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

13.12.2021 14:00

Son dakika haber... Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı.

Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası kameralara yansıdı. Otobüs sürücüsüne küfür ve hakaret ettiği iddia edilen sürücü hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İstanbul Yol ayrımı mevkide meydana geldi. İstanbul yol ayrımı mevkiine seyir halinde olan Nurullah Çatpınar'ın kullandığı 67 M 8058 Plakalı halk otobüsü yol üstünlüğünün olmasına rağmen, kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ani fran yapınca arkasından gelen araç kendisine çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'a hakaretler etmeye başladı. Otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'ın durumu anlatmasına izin vermeyerek hakaretlerine devam eden araç sürücü ile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüs sürücüsü kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakarette bulunan otomobil sürücüne yumruk atarak yere indirdi. Yere düşen otomobil sürücüsü yediği yumruğun ardından ayağa kalkıp otobüs sürücüsüne saldırmak istedi ancak araya giren diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Vatandaşlar otomobil sürücüsünün aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

"Hem kazaya neden oldu hem de saldırmaya kalktı"

İHA muhabirine konuşan otobüs şoförleri ise bu durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını, araç sürücülerinin durak ceplerine park ederek şehir içi otobüslerinin hakkını gasp ettiklerine dikkat çekti.

Durak önlerine çekilen arabalar yüzünden durağa giremediklerini ve yan yol üzerinde durmak zorunda kaldıklarını, bu durumun çoğu zaman kavgayla sonuçlandığını ve hakaretler yediklerini belirten Nurullah Çatpınar olay gününü de benzer bir durumu yaşadıklarını söyledi. Çatpınar konuşmasın da "Ben Kepez, hastane tarafından geliyordum. İstanbul yol ayrımına çıkarken, bu vatandaş bağlık karakolu tarafından geliyor. Yol benim hakkım olduğu halde, benim önüme çıktı. Ben buna korna ikaz ettiğim halde durmadı ve silme geçti. Bende frene basınca, haliyle arabanın içi dolu sabah saatlerinde, arkadan gelen araba duramayınca bana vurdu. Bu vatandaş suçlu olduğu halde arabadan aşağı indi el, kol hareketleri yaparak. Ben yine arabadan aşağı inmedim. Ben aşağı indim kendisine 'Bak senin yüzünden durmadın, ben frene bastım. Arkamdaki araba bana vurdu.' kendisine bunu izah ettim. Arkadaki arabayı da gösterdim. Bu hala daha üzerime yürüdü, ağzından küfür kaçırdı. Haşa dini inancımıza, Allah'a küfür etti. Ben de dayanamadım artık. Bir tanede vurdum tabii ki o haliyle. Artık dövüşte, kavgada yumruk aranmaz. Yani ben bu konuda üzgünüm. Herkes hakkına riayet etsin. Yani kurallara uysun, derdimiz o. Bir de kimsenin değinmediği şu var; Erdemir Caddesi, sabah saatlerinde sekizle dokuz arası, akşam işçi çıkışı. Lütfen Erdemir'de çalışan memur personeli, işçi personeli, mümkünse onların işçi servisleri var. Onlardan rica ediyorum, yani özellikle işçi servislerini kullansınlar. Kendi özel arabalarını kullanmasınlar. Şikayetimiz onlardan. Nasıl ben sabah evden çıkıyorum. Ha benim evdeki ailem, ha arabanın içindeki yolcu. Onların canları hepsi bize ait. Namusu, canı, güvenliği hepsi bize aittir" dedi.

"Duraklarımız işgal altında"

Özel araçların yaptığı parklanma nedeniyle durağa yanaşıp yolcuları alamadıklarını ve yolcu indiremediklerini belirten otobüs şoförü İsmail Sever ise vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi. Sever yaptığı açıklamada "Biz Ereğli'de 23 hatta, 115 otobüsle hizmet veren Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi kaptanlarıyız. Bizim sıkıntılarımız, sivil araçların duraklarımızı işgal etmesi, yol ortasında yolcu indir bindir yapmalarımız. Bununla alakalı doğan kazalar, işte iki gün önce yaşadığımız talihsiz bir olayımız var. Nuri abinin yaşamış olduğu kaza olayı var. Bizim sitemlerimiz genelde bunlar için. Ereğli'nin doğmamış çocuğunu taşıyoruz. Ereğli'nin öğrencisini okula taşıyoruz, işçisini işine yetiştiriyoruz yani öyle bir onurlu meslek yapıyoruz ki vatandaş önce canını Allah'a sonra da bize emanet ediyor. Bizim 16-17 saat çalışma sürecimizde, direksiyon salladığımız süreçlerde, sivil vatandaşların geçiş üstünlüğümüz biz de olmasına rağmen araçlarımızın önüne ani çıkışlar yaparak, efendime söyleyeyim, o sürekli trafikte bize yol vermeme mücadeleleri ile beraber çok büyük sıkıntılarımız var. Duraklarımız dolu. Sivil araçlar tarafından işgal edilmiş durumda ve biz bunları, yolcuları ister istemez yol ortasında indir bindir yapıyoruz. Tepki alıyoruz" diye konuştu.

"Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz"

Yolcu indir bindir yaptıkları sırada arkalarında duran araçların çoğu zaman sabırsız davrandıklarını, el, kol yaparak hakaretler savurduklarını belirten otobüs şoförü İsmail Sever kendilerine saygı gösterilmesini istedi. Sever sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Arkamızda duran araçlar, yolcu indir bindir yaparken, korna işte el kol hareketi hakaretlerle bize şey yapıyor. Bizim şeyimiz burada hakkıyla, hukukuyla, adabıyla hizmet veriyoruz. Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz. Saygı gösterildiği sürece trafikte aksaklık yaşanmaz. Trafikte sıkıntı yaşanmaz. Trafikte kavgalar olmaz. Olmaması için, yani Ereğli'nin vatandaşı, Ereğli'nin insanı, trafiğe çıkan insanlarımız, özellikle biz 14.30'dan sonra okul çıkışları, iş çıkışları yaşandığında trafik ciddi anlamda sıkışıyor. Ters yönden girenler, düz yönden girenler kurallara uysa böyle bir sıkıntı çıkmaz. Böyle bir tartışmanın olmayacağına inanıyoruz."

Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

Halk Otobüsü, Otomobil, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun 15:41 Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
15:36 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?         
15:43
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler         
15:32
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:47:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı... Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement