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Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika

Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı

14.12.2021 00:58
Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası kameralara yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası kameralara yansıdı. Otobüs sürücüsüne küfür ve hakaret ettiği iddia edilen sürücü hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İstanbul Yol ayrımı mevkide meydana geldi. İstanbul yol ayrımı mevkiine seyir halinde olan Nurullah Çatpınar'ın kullandığı 67 M 8058 Plakalı halk otobüsü yol üstünlüğünün olmasına rağmen, kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ani fran yapınca arkasından gelen araç kendisine çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'a hakaretler etmeye başladı. Otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'ın durumu anlatmasına izin vermeyerek hakaretlerine devam eden araç sürücü ile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüs sürücüsü kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakarette bulunan otomobil sürücüne yumruk atarak yere indirdi. Yere düşen otomobil sürücüsü yediği yumruğun ardından ayağa kalkıp otobüs sürücüsüne saldırmak istedi ancak araya giren diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Vatandaşlar otomobil sürücüsünün aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

"Hem kazaya neden oldu hem de saldırmaya kalktı"

İHA muhabirine konuşan otobüs şoförleri ise bu durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını, araç sürücülerinin durak ceplerine park ederek şehir içi otobüslerinin hakkını gasp ettiklerine dikkat çekti.

Durak önlerine çekilen arabalar yüzünden durağa giremediklerini ve yan yol üzerinde durmak zorunda kaldıklarını, bu durumun çoğu zaman kavgayla sonuçlandığını ve hakaretler yediklerini belirten Nurullah Çatpınar olay gününü de benzer bir durumu yaşadıklarını söyledi. Çatpınar konuşmasın da "Ben Kepez, hastane tarafından geliyordum. İstanbul yol ayrımına çıkarken, bu vatandaş bağlık karakolu tarafından geliyor. Yol benim hakkım olduğu halde, benim önüme çıktı. Ben buna korna ikaz ettiğim halde durmadı ve silme geçti. Bende frene basınca, haliyle arabanın içi dolu sabah saatlerinde, arkadan gelen araba duramayınca bana vurdu. Bu vatandaş suçlu olduğu halde arabadan aşağı indi el, kol hareketleri yaparak. Ben yine arabadan aşağı inmedim. Ben aşağı indim kendisine 'Bak senin yüzünden durmadın, ben frene bastım. Arkamdaki araba bana vurdu.' kendisine bunu izah ettim. Arkadaki arabayı da gösterdim. Bu hala daha üzerime yürüdü, ağzından küfür kaçırdı. Haşa dini inancımıza, Allah'a küfür etti. Ben de dayanamadım artık. Bir tanede vurdum tabii ki o haliyle. Artık dövüşte, kavgada yumruk aranmaz. Yani ben bu konuda üzgünüm. Herkes hakkına riayet etsin. Yani kurallara uysun, derdimiz o. Bir de kimsenin değinmediği şu var; Erdemir Caddesi, sabah saatlerinde sekizle dokuz arası, akşam işçi çıkışı. Lütfen Erdemir'de çalışan memur personeli, işçi personeli, mümkünse onların işçi servisleri var. Onlardan rica ediyorum, yani özellikle işçi servislerini kullansınlar. Kendi özel arabalarını kullanmasınlar. Şikayetimiz onlardan. Nasıl ben sabah evden çıkıyorum. Ha benim evdeki ailem, ha arabanın içindeki yolcu. Onların canları hepsi bize ait. Namusu, canı, güvenliği hepsi bize aittir" dedi.

"Duraklarımız işgal altında"

Özel araçların yaptığı parklanma nedeniyle durağa yanaşıp yolcuları alamadıklarını ve yolcu indiremediklerini belirten otobüs şoförü İsmail Sever ise vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi. Sever yaptığı açıklamada "Biz Ereğli'de 23 hatta, 115 otobüsle hizmet veren Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi kaptanlarıyız. Bizim sıkıntılarımız, sivil araçların duraklarımızı işgal etmesi, yol ortasında yolcu indir bindir yapmalarımız. Bununla alakalı doğan kazalar, işte iki gün önce yaşadığımız talihsiz bir olayımız var. Nuri abinin yaşamış olduğu kaza olayı var. Bizim sitemlerimiz genelde bunlar için. Ereğli'nin doğmamış çocuğunu taşıyoruz. Ereğli'nin öğrencisini okula taşıyoruz, işçisini işine yetiştiriyoruz yani öyle bir onurlu meslek yapıyoruz ki vatandaş önce canını Allah'a sonra da bize emanet ediyor. Bizim 16-17 saat çalışma sürecimizde, direksiyon salladığımız süreçlerde, sivil vatandaşların geçiş üstünlüğümüz biz de olmasına rağmen araçlarımızın önüne ani çıkışlar yaparak, efendime söyleyeyim, o sürekli trafikte bize yol vermeme mücadeleleri ile beraber çok büyük sıkıntılarımız var. Duraklarımız dolu. Sivil araçlar tarafından işgal edilmiş durumda ve biz bunları, yolcuları ister istemez yol ortasında indir bindir yapıyoruz. Tepki alıyoruz" diye konuştu.

"Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz"

Yolcu indir bindir yaptıkları sırada arkalarında duran araçların çoğu zaman sabırsız davrandıklarını, el, kol yaparak hakaretler savurduklarını belirten otobüs şoförü İsmail Sever kendilerine saygı gösterilmesini istedi. Sever sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Arkamızda duran araçlar, yolcu indir bindir yaparken, korna işte el kol hareketi hakaretlerle bize şey yapıyor. Bizim şeyimiz burada hakkıyla, hukukuyla, adabıyla hizmet veriyoruz. Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz. Saygı gösterildiği sürece trafikte aksaklık yaşanmaz. Trafikte sıkıntı yaşanmaz. Trafikte kavgalar olmaz. Olmaması için, yani Ereğli'nin vatandaşı, Ereğli'nin insanı, trafiğe çıkan insanlarımız, özellikle biz 14.30'dan sonra okul çıkışları, iş çıkışları yaşandığında trafik ciddi anlamda sıkışıyor. Ters yönden girenler, düz yönden girenler kurallara uysa böyle bir sıkıntı çıkmaz. Böyle bir tartışmanın olmayacağına inanıyoruz." - ZONGULDAK

Halk Otobüsü, Otomobil, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika


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