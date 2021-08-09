Otobüs sürücüsünü ilk iş gününde silahla yaralayıp darp eden şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünü, ilk iş gününde kurşun yağmuruna tutan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde aracından indiği durak bahçesinde oturmak istediği sırada, husumetlisi olduğu iddia edilen Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan Adem Y., daha sonra şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Adem Y. tedavi altına alındı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ