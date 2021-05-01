Otobüs, taksi ve dolmuşlara virüs kalkanı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında otobüs, taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 27 ayrı ekip, 400 personelle yürütülen çalışmalarda otobüsler hem sefere çıkmadan hem de gün içinde olmak üzere en az iki kez dezenfekte edilirken, taksi ve dolmuş duraklarında günlük dezenfeksiyon işlemi kesintisiz devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadelede İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in başlattığı "Kriz Belediyeciliği" uygulamaları doğrultusunda kentte kapsamlı bir çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yurttaşların yoğun olarak kullandığı otobüsler, taksi ve dolmuşlarda hijyen ve temizliğe büyük önem veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince otobüs aktarma merkezlerinde otobüsler sabah saatlerinde sefere çıkmadan önce ve gün içinde olmak üzere en az iki kez dezenfekte ediliyor. Ekipler kendi bölgelerinde dolmuş ve taksi duraklarını gezerek kesintisiz hizmet verirken, haftanın beş günü İzmir Şoförler ve Esnaf Odası önünde taksiler düzenli olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Geçen yıldan bu yana 367 bin noktada dezenfeksiyon çalışmasını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tam kapanma sürecinde de çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünler listesinde yer alan ürünlerle toplum ve çevre sağlığını korumayı amaçladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Birimi Sorumlusu Bahar Yıldırım, "30 ilçede insan sağlığı için tehlike oluşturan bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmaların mücadelesi için geniş spektrumlu dezenfektan kullanarak ara vermeden canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

27 ekip, 400 personelle seferberlik

Bölgelerine göre ayrılmış 400 kişiden oluşan 27 ekiple çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: "Bu ekipler, kendi sorumluluk alanları içinde insan temasının yoğun olduğu noktalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Bunların başında toplu taşıma araçları geliyor. Otobüslerin aktarma merkezlerinde personellerimiz yolcular indikten sonra dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyorlar. Bir otobüsü günde en az iki defa dezenfekte ediliyor. Ayrıca taksi, dolmuş duraklarında yolcular indikten sonra araç içlerinde dezenfeksiyon çalışmasını yapıyor. Yoğun bir programımız var. Sezon itibariyle hem ilaçlama hem dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz. Tam kapanma döneminde de çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Türkiye'ye örnek uygulama

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana korona virüsle mücadele kapsamında gösterdikleri duyarlılıktan ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde konuşlanan ekibin bir yılı aşkın süredir aralıksız taksileri dezenfekte ettiğini söyleyen Anık, "Hem burada hem duraklarda çalışma yapılıyor. Günlük dezenfeksiyon işlemi yapılan taksi sayısı 500'ü geçiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. İzmir'de faaliyet gösteren 2 bin 800 taksi var. Bu uygulama hem taksi şoförlerimizin hem de taksi kullanan yurttaşlarımızın sağlığı için çok değerli" diye konuştu.

Yolcuların ve şoförlerin güvenliği için maksimum önlem

ESHOT'ta otobüs şoförü olarak görev yapan Nezahat Gülcüoğlu, "Sabah sefere çıkmadan önce araçlar yıkanıyor, otobüsün içi temizleniyor ve dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Yolcularımızın araç içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket etmesi için gereken özeni gösteriyoruz. Otobüse girişte yolcularımızın kullanması için el dezenfeksiyon ünitemiz bulunuyor" dedi.

Güzelbahçe- Fahrettin Altay Dolmuş Durağı yöneticisi Mustafa Kalyoncu ise pandemi döneminde gerekli önlemleri alarak çalıştıklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediyemiz bizim araçlarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyor. Hem kendi sağlığımız hem yolcularımızın sağlığı için bu uygulama çok önemli" şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri de denetimde

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de dolmuş, taksi, servis gibi toplu taşıma araçlarında da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor. Araç içlerinde yolcu yoğunluğu ile hijyen kurallarını inceleyen ekipler, rutin temizlik işlemlerine uygunluğu da kontrol ediyor. Bunların yanı sıra dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünlerinin içerisine su katılma riskine karşı da kontroller yapılıyor. Zabıta memurları kurallara uyulmadığını tespit ettikleri araçları, bağlı oldukları İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına bildiriyor. - İZMİR