Otobüs'te Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İstanbul'dan bindiği yolcu otobüsü ile Ordu'ya gitmekte olan şahıs yolculuk esnasında hayatını kaybetti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:05 Kaynak: İHA
'dan bindiği yolcu otobüsü ile Ordu
'ya gitmekte olan şahıs yolculuk esnasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) adlı şahısın içinde bulunduğu yolcu otobüsü sabah saat 07.00 sıralarında Çorum
'un Osmancık
İlçesi'nde mola verdi. Mola esnasında otobüsten inmeyen şahıs diğer yolcular tarafından önce uyuduğu düşünüldü ancak daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi.
Yolcu otobüsünde hayatını kaybeden M.K. adlı şahsın cesedi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, olayla ilğili olarak Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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