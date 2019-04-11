Son Dakika Haberleri: Otobüs'te Hayatını Kaybetti

Otobüs'te Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İstanbul'dan bindiği yolcu otobüsü ile Ordu'ya gitmekte olan şahıs yolculuk esnasında hayatını kaybetti.

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İstanbul'dan bindiği yolcu otobüsü ile Ordu'ya gitmekte olan şahıs yolculuk esnasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) adlı şahısın içinde bulunduğu yolcu otobüsü sabah saat 07.00 sıralarında Çorum'un Osmancık İlçesi'nde mola verdi. Mola esnasında otobüsten inmeyen şahıs diğer yolcular tarafından önce uyuduğu düşünüldü ancak daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolcu otobüsünde hayatını kaybeden M.K. adlı şahsın cesedi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilğili olarak Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:05 Kaynak: İHA
Sabah, İstanbul, Ordu, 3. Sayfa
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