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Otobüs terminali bayrama hazırlandı

48 dakika önce

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali bayrama hazır hale getirildi.

Otobüs terminali bayrama hazırlandı, System.String[]
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali bayrama hazır hale getirildi.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurba Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk sebebi ile vatandaşların daha temiz, ferah ve hijyenik bir ortamda bulunmaları için her gün yapılan temizliğe ek olarak detaylı temizlik yapıldı. 6 bin 500 metre karelik kapalı, 23 bin metre karelik açık alanı bulunan terminalde, temizlenmedik tek nokta kalmadı. Olası yaşanabilecek yoğunluğa ek önlem alınarak ek temizlik personeli anlık ve sürekli temizlik yapacak. Ayrıca kırsal terminalde de kapsamlı temizlik yapıldı.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs terminali 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Terminalin yoğunluğu göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri artırıldı. 69 kamera ile hizmet veren terminalde, toplam 35 güvenlik çalışanı bulundurularak adeta atılan her adım izleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile de ortak çalışılan otogar güvenlik çalışanları, gerek kaçak pişmaniye satıcılarının gerekse kaçak ulaşım sağlamaya çalışanları takip edecek.

A dan Z'ye birçok farklı noktada onarım, yenileme ve bakım çalışması yapılan otogarda alınan önlemler vatandaşların bayramda ulaşımını daha rahat gerçekleştirmesini sağlayacak. Örnek otogar olarak adlandırılan Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ayrıca bayram öncesinde vatandaşların olası mağduriyet yaşamaması için Otogar Yönetimi ve Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda; asayiş, ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması, anlık çözümler, güvenlik, temizlik, girişler ve çıkışlarda otoparkta yoğunluğun yaşanmaması gibi konular görüşüldü. - KOCAELİ
Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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