Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu - Son Dakika

Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu

Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden olduKONYA'da şehirler arası otobüs terminali kavşağında unutulan valiz paniğe neden oldu.

Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu

KONYA'da şehirler arası otobüs terminali kavşağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizi kontrol ettiğinde içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatmaktan vazgeçildi. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki şehirler arası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Kaldırımda valizin olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünyeyle patlatmak için özel kıyafetlerini giydi. Ancak yaptığı son kontrolde valizin içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatılmaktan vazgeçildi.

Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu

Şehirler Arası Otobüs, Otobüs, Bomba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 00:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı         
16:55
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi         
16:36
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi         
16:06
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Erdoğan'ın katıldığı toplantı için korona testi yaptıran belediye başkanı pozitif çıktı Erdoğan'ın katıldığı toplantı için korona testi yaptıran belediye başkanı pozitif çıktı         
11:32
11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı 11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı         
11:13
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
"Kronik sakat değil" diyen Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın?         
09:41
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Görenler bir daha baktı, 'çekici'den gelin arabası yaptılar Görenler bir daha baktı, 'çekici'den gelin arabası yaptılar         
09:18
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Sörloth'un 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Norveç, Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendi Sörloth'un 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Norveç, Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 06:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei