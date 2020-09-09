Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu - Son Dakika

Otobüs terminali kavşağındaki valiz paniğe neden oldu

KONYA'da şehirler arası otobüs terminali kavşağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizi kontrol ettiğinde içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatmaktan vazgeçildi. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki şehirler arası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Kaldırımda valizin olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünyeyle patlatmak için özel kıyafetlerini giydi. Ancak yaptığı son kontrolde valizin içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatılmaktan vazgeçildi.