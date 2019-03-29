Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminalinde Bir Yılda 58 Silah Ele Geçirildi

Otobüs Terminalinde Bir Yılda 58 Silah Ele Geçirildi

2 saat önce

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş kapısında güvenlik ekiplerince yapılan aramalarda 58 adet silah, 650 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Otobüs Terminalinde Bir Yılda 58 Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş kapısında güvenlik ekiplerince yapılan aramalarda 58 adet silah, 650 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'de görev yapan güvenlikler, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenliğin sağlanması için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Yolcuların güvenliğine önem veren güvenlik ekipleri, tüm giriş kapılarında bulundurduğu üst düzey x-ray cihazlarıyla her türlü delici ve ateşli silahı ele geçiriyor. X-ray cihazları; silah, bıçak, muşta, delici ve ateşli silah gibi birçok suç unsuru teşkil edebilecek materyali yakalıyor. Emniyet güçleriyle de sürekli irtibat halinde olan UlaşımPark'a bağlı güvenlik ekipleri, son bir yılda yaptıkları aramalarda 58 silah ve 650 adet kesici delici alet ele geçirdi.

Otobüs terminalinde Mayıs 2017'den bu yana yılda yaklaşık 3 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı öğrenilirken ekiplerce yolcuların güvenli seyahat etmesi sağlandı ve çalışan esnafın rahatça iş yapabilmesine olanak sağlandı.

Son bir yılda yüzlerce kesici ve delici alet ele geçiren ekipler, yolculardan en çok pala, kelebek tipi bıçak, avcı bıçakları ve muştanın yakalandığını belirtti. 58 adet silah ele geçirildiğini dile getiren UlaşımPark'ın yöneticileri, 5 güvenlik kontrol noktası ve 75 kamerayla terminale gelen ziyaretçi ve yolcuların attığı her adımın izlendiğini ifade etti.

Hareketli kameraların yardımıyla en ince ayrıntıya kadar detaylı inceleme gerçekleştiren güvenlikler, terminalde yolcuların ve esnafın huzurlu şekilde olmasını sağlıyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminalinde Bir Yılda 58 Silah Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]