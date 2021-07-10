Otobüs terminalinde cansız beden bulundu! Ekipler harekete geçti - Son Dakika

Terminalde yaşanan olayda, vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi. Kara'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.