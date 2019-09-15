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Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

45 dakika önce

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor -Kılıçtan kelepçeye, bıçaktan muştaya yüzlerce suç aleti ele geçirildiKOCAELİ - Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan ekipler, tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah...

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

-Kılıçtan kelepçeye, bıçaktan muştaya yüzlerce suç aleti ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan ekipler, tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin ele geçirdiği kesici alet, silah ve kaçak ürünlerin rakamları ekipleri bile şaşırtıyor.. Terminalde çalışan güvenlik görevlileri tarafından 5 farklı noktada yapılan aramalar sonucunda her gün çeşitli kesici, delici alet yakalanıyor. Yolcu veya ziyaretçiler içeriye girdikleri andan itibaren üst düzey kameralarla girişleri kontrol ediliyor ve olası şüpheliler gerek kameralardan gerekse devriye güvenliği ekipleri tarafından adım adım izleniyor. 2019 yılının ilk 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlileri, bıçak, muşta, kılıç, pala gibi 568 kesici-delici alet ile 35 silah ele geçirildi

UlaşımPark Terminal Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası birlikte önlemler alarak kaçak pişmaniye satışının önüne geçti. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 10 bin 250 paket kaçak pişmaniye yakalandı. Sağlıksız, merdiven altı ürünlerin otogarda satılmasına müsaade etmeyen terminal yönetimi, yolcuların güvenliğini sağlarken sağlıksız ürünlerin satışını da engelledi.

Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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