Otobüs terminalinde ilçe araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden tüm yolcu araçlarında korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ve denetiminde başlatılan uygulama kapsamında dezenfekte yaptırmayan ilçe yolcu araçlarının terminalden çıkışına izin verilmiyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi corona virüsüne karşı aldığı önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehir içi otobüslerde her gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ilçelere hareket eden tüm araçlar da dahil edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin koordine ve denetiminde Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden yolcu otobsü ve minibüslerinde dezenfekte çalışması başlatıldı. Dezenfekte uygulaması yaptırmayan araçların ise sefere çıkışına müsaade edilmiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden günlük 600 dolayında yolcu minibüs ve aracın ilçelere hareket ettiği, bu araçlarda ise yaklaşık 6000 vatandaşın seyahat ettiği bildirildi.



Dezenfeksiyon uygulamaları sürüyor



Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Fen İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Trafik Eğitim Parkı, Asfalt Şantiyesi ve diğer tüm hizmet birimlerinde de dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. - DENİZLİ