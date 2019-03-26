Otobüs Terminalinde Sahte İçki Ele Geçirildi
16 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde 23 şişe sahte içki ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde 23 şişe sahte içki ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat Otobüs Terminalinin emanet biriminden bir kişinin teslim aldığı kolinin açık kısmında içki şişesi olduğunu farkeden görevli polislerin yaptıkları kontrolde 23 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheli K.Ş. hakkında yasal işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA
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