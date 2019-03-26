Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminalinde Sahte İçki Ele Geçirildi

Otobüs Terminalinde Sahte İçki Ele Geçirildi

16 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde 23 şişe sahte içki ele geçirildi.

Otobüs Terminalinde Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde 23 şişe sahte içki ele geçirildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat Otobüs Terminalinin emanet biriminden bir kişinin teslim aldığı kolinin açık kısmında içki şişesi olduğunu farkeden görevli polislerin yaptıkları kontrolde 23 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheli K.Ş. hakkında yasal işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Antalya, Manavgat, Güncel
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