Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu - Son Dakika

Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu

Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'a kazandıracağı yeni otogarda elektrikli araçlar için 6 şarj istasyonu kuruldu.

Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu

Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'a kazandıracağı yeni otogarda elektrikli araçlar için 6 şarj istasyonu kuruldu.

MUĞLA - Bodrum'da yapımı devam eden ve yüzde 97'si tamamlanan otogar çatısındaki güneş panellerinin yanı sıra elektrikli araçlar için de şarj istasyonlarına sahip. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 74 Milyonluk yatırımla Bodrum'a kazandıracağı yeni otogarda 6 şarj istasyonunun kurulumu tamamlandı. 6 aracın aynı anda şarj olabileceği şarj istasyonları 22 KW'lık güç çıkışına sahip. Elektrikle çalışan araçlar sahip oldukları bataryalara göre ortalama 3 saatte şarj olabilecek.

Bodrum yılda 4 Milyon turist ağırlıyor

Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum yılda yaklaşık olarak 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Yarımadasının şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağında yeni otogar inşaatına 9 Mart 2019 tarihinde başlamıştı.

Otogar kendi enerjisini üretecek

Bodrum otogarı çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini güneşten üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç kapasiteli olarak tasarlandı.

Başkan Gürün; "Modern otogarımız Bodrumumuza çok yakışacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Bodrum sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Yenilenen teknoloji ile elektrikli arabaların sayısının sürekli arttığı günümüzde Bodrum otogarımızda bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini de üreten otogarımız Bodrum'a çok yakışacak" dedi.

Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:36:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs terminaline elektrikli araçlar için şarjlar istasyonları kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]