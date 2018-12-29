Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminaline Operasyon

Otobüs Terminaline Operasyon

56 dakika önce

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerlerine ve bilet yazıhanelerine yönelik drone destekli operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda pala, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerlerine ve bilet yazıhanelerine yönelik drone destekli operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda pala, bıçak ve muşta ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce terminal binası önünde yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak otogardaki iş yerleri ve bilet yazıhanelerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, pala, bıçak ve muştanın yanı sıra 260 gram esrar ele geçirildi.

Terminalin çevresinin "drone"la kontrol edildiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bazı iş yeri sahiplerine adli ve idari işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:23 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:19:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminaline Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]