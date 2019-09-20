Son Dakika Haberleri: Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun'da otobüs terminaline düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahısla birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'da otobüs terminaline düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahısla birlikte 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D., Y.D, M.S. ve M.T. isimli şahısların müşterek olarak Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları, İ. D.'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda İ.D., İstanbul dönüşü Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 98,08 gram metafetamin maddesi ile yakalandı. Olayın devamında M.S ile M.T. otogar içerisinde, Y.D. ise Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken sorguları tamamlanan İ.D., Y.D. ve M.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:34:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]