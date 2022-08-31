Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada - Son Dakika
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Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada

31.08.2022 17:24
Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada

Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada Terminalin çatısı çöktü, yaralıların olduğu ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk ediliyor Şehrin bir çok noktasında sağanak yağış yolları kapattı, ağaçları devirdi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seferler aksadı,...

Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada

Terminalin çatısı çöktü, yaralıların olduğu ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Şehrin bir çok noktasında sağanak yağış yolları kapattı, ağaçları devirdi

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seferler aksadı, terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı

BURSA Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade edieliyor.

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BURSA'YI FIRTINA, SAĞANAK VE DOLU VURDU BURSA'YI FIRTINA, SAĞANAK VE DOLU VURDU Bursa'da yıldırım düştü, fırtınayla birlikte terminalin çatısı çöktü Bursa'da yıldırım düştü, fırtınayla birlikte terminalin çatısı çöktü
Kaynak: İHA

Yıldırım, Fırtına, Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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