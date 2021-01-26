Son dakika haberi... Otobüs terminalinin kullanılmayan bilet gişesi altında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otobüs terminalinin kullanılmayan bilet gişesi altında ölü bulundu

Son dakika haberi... Otobüs terminalinin kullanılmayan bilet gişesi altında ölü bulundu

26.01.2021 20:25

Son dakika haberleri: ANTALYA'da şehirlerarası otobüs terminalinde yük taşımacılığı yapan Tekin Erözdemir (52), kullanılmayan bilet gişesi bankosunun altında, üzerine battaniye örtülü halde, ölü olarak bulundu.

ANTALYA'da şehirlerarası otobüs terminalinde yük taşımacılığı yapan Tekin Erözdemir (52), kullanılmayan bilet gişesi bankosunun altında, üzerine battaniye örtülü halde, ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Terminal temizliğiyle uğraşan görevliler, kullanılmayan bilet gişesini temizlemek isterken, bankonun altında, üzerine battaniyeye örtülü olarak Tekin Erözdemir'i hareketsiz yatarken gördü. Temizlik görevlisi durumu hemen terminal güvenliğine haber verirken, görevliler de otogar polisini bilgilendirdi. Olay yerine gelen ekipler de hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Tekin Erözdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erözdemir'in ölümü şüpheli görülürken, olay yeri ve savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MUAVİNLİK VE YÜK TAŞIMA İŞİYLE UĞRAŞIYORDU

Tekin Erözdemir'in şehirlerarası otobüs terminalinde bazen muavinlik yaptığı, bazen de yük taşıma işleriyle uğraştığı öğrenildi. Erözdemir'in gidecek bir yeri olmadığı için otogar içerisi ve otogar yakınlarında yattığı öğrenildi.

'GİDECEK YERİ YOKTU'Terminalde bilet satışıyla uğraşan Celal Özmen, "Önceden burada muavinlik yapıyordu. Kendisini en son dün gördüm. Sürekli terminalde yatıyordu ve gidecek yeri yoktu" dedi.

Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otobüs terminalinin kullanılmayan bilet gişesi altında ölü bulundu - Son Dakika


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