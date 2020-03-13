Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu - Son Dakika

Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu

6 saat önce

TOKAT Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu, System.String[]

TOKAT Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Tokat'ta toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Tokat Belediyesi ekipleri kentte cuma namazı öncesinde camileri koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediye ekiplerimiz tarafından tüm camilerde sterilizasyon uygulaması yapılıyor. Şehrimiz genelinde ise dezenfektasyon çalışmaları periyodik aralıklar ile tekrarlanıyor" dedi.


Tokat Belediyesi, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
19:13 Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
19:12 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
19:12 Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
19:12 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
19:11 Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]