Otobüs'ün Camına Kurşun İsabet Etti, Yolcular Büyük Panik Yaşadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki otobüsün camına kurşun isabet etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki otobüsün camına kurşun isabet etti. Şoka uğrayan yolcular büyük panik yaşadı.



Olay, Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan ve son duraktan ring atan otobüs seyir halindeyken, otomatik kapısının camına nerden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Sürücü ve yolcular yaşadıkları olay karşısında şoka uğrarken büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri otobüste incelemeler yaparken, yolcuların ve sürücüsünün ifadesine başvuruldu.



Kurşunun yanlışlıkla mı yoksa otobüsün mü hedef alındığı yapılan incelemelerden sonra belli olacak.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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