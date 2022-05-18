Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada - Son Dakika
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Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada

18.05.2022 11:19

Adana'da halk otobüsü ve motosikletin, su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da halk otobüsü ve motosikletin, su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özer Caddesi'nde dün Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine ait su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, kaldırımda bekleyen bir ailenin uzaklaşmasının ardından yer altından taşan su hızla yolu kaplıyor.

Mustafa Ayhan Ballı idaresindeki 01 J 0218 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile motosikletli Bayram Gültekin de yolda oluşan çukura düşüyor.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar Gültekin'in yardımına koşuyor.

Gültekin, düştüğü çukurdan vatandaşların yardımıyla çıkabiliyor.

Mehmet Özer Caddesi'nde dün su borusunun patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur ile su birikintisi oluşmuştu. Birikintilerden geçmeye çalışan ve çukuru fark etmeyen Mustafa Ayhan Ballı'nın kullandığı otobüs, ardından da Bayram Gültekin idaresindeki motosiklet oluşan çukura düşmüştü.

Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada
Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada
Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada
Otobüs ve motosikletin yoldaki çukura düşmesi kamerada

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Kaynak: AA

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