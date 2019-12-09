Son Dakika Haberleri: Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Son Dakika Güncel Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü ve otomobilde seyahat eden iki kişi, üzerlerindeki 715.72 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü ve otomobilde seyahat eden iki kişi, üzerlerindeki 715.72 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsü ile otomobilde aramalar yapılırken, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişinin üst araması da yapıldı. Aramada, şüphelilerin üzerlerinde  715.72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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