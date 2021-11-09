Otobüs ve tramvaydan yeni rekor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi gerçekleştirilen otobüsler, ekim ayında yolculuk rekoru kırdı. 2.438.943 km yol kat eden otobüsler 85.576 sefer gerçekleştirdi. Otobüsler, 2.476.497 yolcu taşıyarak Kocaeli'nin tüm ilçelerine yolcularını ulaştırmayı başardı. Vatandaşlara temiz, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan otobüsler deyim yerindeyse gitmedik nokta bırakmadı.

AKÇARAY DA REKOR TAZELEDİ

18 tramvayla toplamda gidiş dönüş 20 km'lik hat boyunca vatandaşlara hizmet veren Akçaray tramvay hattı da rekor tazeledi. 1 günde taşıdığı yolcu rakamını 53.613'e yükselten Akçaray, vatandaşları gitmek istediği yere hızlı, güvenli ve konforlu olarak ulaştırdı. Açıldığı günden itibaren sıklıkla tercih edilen Marka Kentin Marka Tramvayı Akçaray ile vatandaşlar güvenli yolculuğun keyfini çıkarıyor. Toplamda 18 tramvay ile ortalama her gün 300 sefer gerçekleştiren Akçaray, seferlerine durmadan devam ediyor.

TERCİH EDİLEN OTOBÜS VE TRAMVAYLAR

Vatandaşlar tarafından tercih edilen otobüs ve tramvaylar yeni rekorlarını kırdı. Tercih edilme nedenleri konfor, güvenli ve temiz ulaşım olarak tespit edildi. Şoförlere ve vatmanlara verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin en üst seviyelere çıkması sağlandı. Tramvayların tamamına pandemi süresince montajı yapılan UV Filtrelerin de araç içerisindeki hava kalitesini en üst seviyelere yükseltmesi ile yolculuk kalitesi de üst düzeylere çıktı. Yolcuların geri dönüşlerinin olumlu olması, taleplerin hızlı ve anlık çözülmesi de rekorların yenilenmesinde başrol oynadı.