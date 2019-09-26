Son Dakika Haberleri: Otobüs yangınlarına karşı "yolda" eğitim
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Otobüs yangınlarına karşı "yolda" eğitim

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, uygulama noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak yolcu ve görevlilere olası yangınlarda neler yapılabileceği konusunda "hayat kurtarıcı" eğitimler vermeye başladı.

Otobüs yangınlarına karşı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, uygulama noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak yolcu ve görevlilere olası yangınlarda neler yapılabileceği konusunda "hayat kurtarıcı" eğitimler vermeye başladı.


Otobüs yangınları ve kazalarına ilişkin, Denizli İtfaiyesi ekipleri, ölüm ve yaralanmaları en aza indirgemek amacıyla proje hazırladı.


Kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan polis güvenlik noktalarında görev alan itfaiye personeli, polis ekipleri denetim yaptığı sırada otobüse girerek eğitim veriyor.

Olası yangında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatan itfaiye personeli, yangın tüpü, imdat çekici gibi acil müdahale malzemelerinin kullanımı hakkında bilgi veriyor.

İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde gündeme gelen otobüs yangınlarına karşı acil durum anında otobüs içinde neler yapılması gerektiğini anlatan küçük sunumlar hazırladıklarını ifade etti.

Polis uygulama noktalarında konuşlandırdıkları itfaiye personelinin yolcu otobüslerini durdurarak yolcu ve personele yangın anında neler yapılması ve yapılmaması gerektiğine yönelik bilgiler verdiğini anlatan Başlı, şunları kaydetti:

"Son dönemde bizim de çok üzüldüğümüz otobüs yangınları oldu. Biz bu yaralanma ve can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla, acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, imdat çekiçlerinin kullanımı, otobüsün ön ve orta kapılarının acil durumlarda nasıl açılacağı, yangın söndürme araçlarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler veriyoruz. Yolculara bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz."

İtfaiye personelini gören yolcuların önce şaşkınlık yaşadığını, yapılan sunum sonrası memnuniyetlerini dile getirdiklerini anlatan Başlı, uygulamanın ülke çapında yayılması gerektiğini vurguladı.

Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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