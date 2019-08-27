Son Dakika Haberleri: Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak akaryakıt tesisine baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak akaryakıt tesisine baskın

1 saat önce

Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak akaryakıt tesisine baskın KOM ekipleri yanan otobüslerde kullanılan kaçak akaryakıt tankerine baskın yaptıBURSA - Bursa KOM ekipleri, otobüslerin genelinde kullanıldığı ve kaçak üretildiği tespit edilen akaryakıtın üretim tesisine ve taşıma tankerine...

Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak akaryakıt tesisine baskın

KOM ekipleri yanan otobüslerde kullanılan kaçak akaryakıt tankerine baskın yaptı

BURSA - Bursa KOM ekipleri, otobüslerin genelinde kullanıldığı ve kaçak üretildiği tespit edilen akaryakıtın üretim tesisine ve taşıma tankerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bursan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda artan otobüs yangınlarının ardından otobüslerde kullanılan akaryakıtı mercek altına aldı. KOM ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda otobüslerin yüzde 95'inde kullanıldığı belirlenen akaryakıtın yağ karışımlarından kaçak olarak üretildiği ve olası bir yangın anında kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen ekipler Bursa'da otobüs yakan akaryakıt üretimi yapan H.B'ye ait geri dönüşüm tesisine ve O.A. ile Y.L. isimli 2 şahsın kullandığı akaryakıt tankerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakıt tankerin 4 bin, geri dönüşüm tesisinde ise 6 bin litre toplamda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiren ekipler, tesisi ise didik didik aradı.

Elverişsiz bir ortamda tamamen kar amaçlı üretilen ve artan otobüs yangınlarına sebep olduğu değerlendirilen akaryakıtı piyasaya süren ve dağıtımını yapan şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi
Yaşlı adam, fuhuş için anlaştığı kişinin transseksüel olduğunu anlayınca onu bıçakladı Lüks sitede 180 bin liralık borç ödenmediği gerekçesiyle elektrikler kesildi 2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs yangınlarına sebep olan kaçak akaryakıt tesisine baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]