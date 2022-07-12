Otobüs yolcuları ölümden döndü - Son Dakika
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Otobüs yolcuları ölümden döndü

12.07.2022 14:07
Otobüs yolcuları ölümden döndü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otobüsün tekerleği patlaması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yolcular ölümden döndü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otobüsün tekerleği patlaması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yolcular ölümden döndü.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kıran Köyü D30 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EHA 375 plakalı yolcu otobüsünün sol ön tekerleğinin patladı. Ölü veya yaralının olmadığı kazada, otobüsün ön camları çatladı ve tamponunda maddi hasar meydana geldi. Kastamonu Bölge Polis Trafik Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, kapanan yol gerekli önlemler alınarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs yolcuları ölümden döndü - Son Dakika

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