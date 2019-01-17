Son Dakika Haberleri: Otobüs Yolcularına Çorba İkramı

Otobüs Yolcularına Çorba İkramı

31 dakika önce

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs terminalinde bekletilen otobüslerinin yolcularına çorba ikram edildi.

Otobüs Yolcularına Çorba İkramı, System.String[]
Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs terminalinde bekletilen otobüslerinin yolcularına çorba ikram edildi.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunda kar sürgünleri oluştu. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gün boyunca devam etti.

Akşam saatlerinde yolda oluşan kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle Ankara ve Kayseri istikametlerine giden otobüsler bir süre Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletildi.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, terminalde yolların açılmasını bekleyen yolcuların sıkıntı yaşamaması için çorba ikramında bulundu. Bekleme salonundaki yolcular, çorba ikramından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasının ardından otobüslerin seyahatine kontrollü olarak izin verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Ankara, Kırşehir, Kar, Güncel
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