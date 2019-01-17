Otobüs Yolcularına Çorba İkramı

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs terminalinde bekletilen otobüslerinin yolcularına çorba ikram edildi.

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs terminalinde bekletilen otobüslerinin yolcularına çorba ikram edildi.



Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunda kar sürgünleri oluştu. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gün boyunca devam etti.



Akşam saatlerinde yolda oluşan kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle Ankara ve Kayseri istikametlerine giden otobüsler bir süre Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletildi.



Kırşehir Belediyesi ekipleri, terminalde yolların açılmasını bekleyen yolcuların sıkıntı yaşamaması için çorba ikramında bulundu. Bekleme salonundaki yolcular, çorba ikramından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.



Kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasının ardından otobüslerin seyahatine kontrollü olarak izin verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı