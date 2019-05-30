Son Dakika Haberleri: Otobüs yolcularına "emniyet kemeri" denetimi
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Otobüs yolcularına "emniyet kemeri" denetimi

1 saat önce

Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara yönelik denetimler başladı.

Otobüs yolcularına
Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara yönelik denetimler başladı.
Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun ve Komiser Bünyamin Demir, otobüs terminalinde seyahat firmalarının yöneticileriyle bir araya gelerek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Ekipler, terminale uğrayan otobüslerin şoförlerine uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı.
Şoförlerin alkol testinden geçirildiği denetimlerde emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılan yolculardan, sürücülerin kural ihlali yapması durumunda 155'e ihbarda bulunmaları istendi.
Trafik Şube Müdürü Dursun, denetim yaptığı otobüste, yolcuları seyahat süresince emniyet kemerini çıkarmamaları konusunda uyardı.
Meydana gelen otobüs kazalarında emniyet kemeri takanların kurtulduğunu, takmayanların ise otobüs içerisinde savrulmadan dolayı hayatını kaybettiğini gözlemlediklerini belirten Dursun, sürücüleri yolcuların tamamının kemer taktığından emin olduktan sonra kontak açmaları konusunda uyardı.
Otobüs yolcularından Beyza Kara ise son yıllarda trafikteki denetimlerin artmasından dolayı kendini güvende hissettiğini söyledi.
Bayram tatilleri döneminde trafik yoğunluğunun artmasına karşın denetimler sayesinde trafiğin daha düzgün ilerlediğini dile getiren Kara, "Denetimler sayesinde trafik kazalarının azaldığını görüyoruz. Denetimler devam etmeli. Kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmalı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:09 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Türkiye, Çorum, Güncel
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