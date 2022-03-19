Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu - Son Dakika
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Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu

19.03.2022 19:42
Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu

- İstanbul'dan Yalova'ya otobüs ile yolculuk yapan hamile kadının sancıları artınca doğumu, 112 acil servis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi.

- İstanbul'dan Yalova'ya otobüs ile yolculuk yapan hamile kadının sancıları artınca doğumu, 112 acil servis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Yalova'nın Termal ilçesine otobüs ile giden eden 25 yaşındaki hamile kadın H.Ş'nin sancıları yolculuk sırasında arttı. Yaşanan durum üzerine otobüs şoförü Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Durum 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Akaryakıt istasyonuna Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinden ambulans sevk edildi. 112'de görevli sağlık ekipleri Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir'in yönlendirilmeleri ile doğum gerçekleştirdi.

İlk kez doğum yapan anne ve kız bebeği sonrasında ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Erhan Erdoğan/İHA)

Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu

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Akaryakıt, İstanbul, Yalova, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu - Son Dakika


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