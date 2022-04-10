Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı - Son Dakika
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Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı

10.04.2022 23:57
Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kotrolleri sırasında durdurduğu otobüsteki bir yolcunun elindeki oyuncak ayı içerisinde 504 gram, durdurulan bir başta otomobilde iise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kotrolleri sırasında durdurduğu otobüsteki bir yolcunun elindeki oyuncak ayı içerisinde 504 gram, durdurulan bir başta otomobilde iise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs yolcusu K.G. ve otomobilde bulunan  M.T. gözalıtına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan K.G.'nin elindeki oyuncak ayı içerisinde 505 gram, durdurulan bir başka otomobilde ise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 iklo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili  K.G. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı - Son Dakika
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