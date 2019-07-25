Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
1 saat önce
Kastamonu'da, üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
'da, üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
'dan Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsü, Araç
ilçesi yakınlarında polisler tarafından durduruldu.
Yapılan aramada, yolculardan U.O'nun üzerinde, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi Şeyma Subaşı, imza gününde gözyaşlarına boğulan genç hayranını sarılarak teselli etti