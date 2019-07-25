Son Dakika Haberleri: Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
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Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

1 saat önce

Kastamonu'da, üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]
Kastamonu'da, üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsü, Araç ilçesi yakınlarında polisler tarafından durduruldu.
Yapılan aramada, yolculardan U.O'nun üzerinde, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kastamonu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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